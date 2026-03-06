CHRISTIAN MARZULLO: “DUBAI RESTA UN MODELLO NEL MERCATO IMMOBILIARE. C’È CHI SPECULA SULLA PAURA PER COMPRARE AL RIBASSO”

“Nei momenti di tensione servono lucidità e responsabilità. Il mercato di Dubai si fonda su fiducia, disciplina e visione di lungo periodo.”

In un contesto internazionale caratterizzato da tensioni geopolitiche e da una crescente circolazione di informazioni spesso distorte, il professionista immobiliare Christian Marzullo, attivo da anni nel mercato di Dubai, interviene per rassicurare investitori e proprietari e per riportare il dibattito su basi concrete e responsabili.

Secondo Marzullo, la realtà quotidiana negli Emirati Arabi Uniti è molto diversa dalla percezione amplificata che talvolta emerge sui media.

“Dubai è una città solida, organizzata e guidata da un governo forte e stabile. Vivo qui da anni e oggi più che mai mi sento al sicuro. La vita continua normalmente e le istituzioni dimostrano ancora una volta grande capacità di gestione e responsabilità”,

Marzullo sottolinea inoltre il forte legame personale sviluppato con la città nel corso degli anni.

“Pur non essendo nato qui, considero Dubai la mia casa. È un luogo che mi ha dato opportunità straordinarie e dove ho costruito la mia vita professionale. Proprio per questo sento anche il dovere morale di difendere questo mercato e di proteggere i miei clienti e gli investitori che hanno creduto nel progetto Dubai.”

I consigli agli investitori

Nel suo intervento, Marzullo lancia anche alcuni messaggi chiari ai proprietari immobiliari e agli investitori, invitandoli a mantenere lucidità e disciplina.

1. Non vendere per paura.

Secondo Marzullo, le decisioni dettate dal panico sono spesso le più dannose per il mercato. “Vendere un immobile sotto pressione o a un prezzo inferiore al proprio valore reale significa danneggiare se stessi e contribuire a indebolire il mercato”.

2. Non lasciarsi influenzare da pressioni opportunistiche.

In momenti di incertezza, spiega, alcuni operatori cercano di sfruttare la situazione per chiudere rapidamente operazioni a prezzi ribassati. “Se qualcuno vi contatta invitandovi a vendere velocemente perché ‘il mercato sta per crollare’, è necessario fermarsi e analizzare la situazione con lucidità. Spesso dietro queste pressioni non c’è tutela dell’investitore, ma opportunismo.”

3. Rispettare i piani di pagamento.

Per chi ha acquistato recentemente con payment plan in corso, Marzullo consiglia di continuare a rispettare gli impegni.

“La disciplina finanziaria è uno dei pilastri su cui si regge il mercato immobiliare di Dubai. Interrompere o mettere in discussione i propri impegni senza un motivo reale può creare instabilità inutile”.

Un mercato basato sulla fiducia

Per Marzullo, il vero valore del mercato immobiliare di Dubai non è soltanto economico, ma anche culturale. “Questo mercato non si basa sulla paura, ma sulla fiducia. La fiducia degli investitori internazionali, la solidità delle istituzioni e la visione strategica del Paese sono gli elementi che negli anni hanno reso Dubai uno dei centri immobiliari più dinamici al mondo.”

Il ruolo dell’informazione

Marzullo conclude sottolineando l’importanza di una comunicazione responsabile. “In momenti delicati, il modo in cui si comunica può fare la differenza tra stabilità e panico. Per questo voglio ringraziare il vostro giornale per aver scelto di riportare queste parole con equilibrio e senza alimentare allarmismi. Gli investitori meritano chiarezza, non terrorismo mediatico.”

Il messaggio finale è semplice e diretto: mantenere lucidità, proteggere il valore degli investimenti e continuare a credere nella visione di lungo periodo che ha reso Dubai uno dei mercati più forti e attrattivi del panorama globale.