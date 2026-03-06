DUE SPECIALI TELEVISIVI IN DIRETTA SU RAI1 PER FESTEGGIARE IL SUCCESSO DEL FESTIVAL 2026 E DELLE CANZONI IN GARA

Per celebrare il successo di SANREMO 2026, un’edizione tra le più seguite degli ultimi anni, arrivano due speciali in diretta su Rai1 di “Sanremo Top” (sabato 7 e sabato 14 marzo).

L’edizione 2026 condotta da Carlo Conti è tra i risultati più solidi degli ultimi anni, con una media del 62% di share. Sanremo 2026 si colloca su livelli superiori rispetto alle edizioni di Baglioni e in linea con le migliori performance recenti dell’era Amadeus, migliorando anche i risultati delle edizioni condotte dallo stesso Conti tra il 2015 e il 2017 e consolidando il pubblico nel tempo. Un risultato che rafforza il ruolo del Festival e lo consegna al successore in stato di ottima salute.



Il 7 e il 14 marzo, nei sabati successivi alla finale di Sanremo 2026, andranno in onda due appuntamenti speciali in diretta dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma, condotti da Carlo Conti.

Nel Festival 2026, dedicato a Pippo Baudo, Carlo Conti recupera un altro tassello “baudiano” e lo riporta al centro della scena televisiva: ecco, infatti, Sanremo Top, lo storico “post Festival” che negli anni ’90 e 2000, a un mese dalla kermesse, tornava sui protagonisti per valutarne le vendite.

Oggi, invece, a Sanremo Top verranno svelate e commentate le classifiche FIMI ed EarOne Airplay Radio. Protagonisti saranno i Big in gara e i due finalisti delle Nuove Proposte, suddivisi per ciascuna delle due serate, che eseguiranno nuovamente il brano presentato al Festival.

Ci saranno anche i compagni di viaggio, che hanno affiancato Carlo Conti nel corso della kermesse in ruoli diversi: Nicola Savino, Manola Moslehi, Carolina Rey, Ema Stokholma, Gianluca Gazzoli, Daniele Battaglia, Enrico Cremonesi che commenteranno e sveleranno curiosità e aneddoti.

A completare il cast il mitico Nino Frassica che, con la sua inconfondibile ironia, tenterà di portare un po’ del suo “FestiVallo” nel corso delle due serate di Sanremo Top.

Regia di Maurizio Pagnussat. Autori: Carlo Conti, Mario D'Amico, Emanuele Giovannini, Lavinia Iannarilli, Ivana Sabatini, Walter Santillo, Leopoldo Siano.