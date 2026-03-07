Polizia Locale, Montaruli (FDI): “Dopo 40 anni dalla legge, ora riforma occasione unica grazie al Governo Meloni”

“Oggi ricorrono i 40 anni dalla legge sull’ordinamento della polizia municipale e il miglior modo per dire grazie a tutti gli agenti di Polizia locale è quello di approvare la legge delega di riforma del Governo Meloni: su questa strada stiamo lavorando. Questa settimana, con il confronto sugli emendamenti in Commissione Affari costituzionali, la riforma della Polizia Locale continua un percorso decisivo per il suo futuro e che mai si era verificato in passato.

Nella scorsa legislatura, quando FdI era ancora all’opposizione, una bozza di riforma che trovava ampio consenso in Parlamento venne bocciata dall’allora Governo, che vedeva come ministro Lamorgese. Oggi, con il ministro Piantedosi e il Governo Meloni, per la prima volta nella storia la Polizia locale può vedere dar seguito ad alcune delle sue più importanti necessità, un fatto straordinario che ricade proprio nell’anniversario del Corpo.

Nell’augurare a tutti gli uomini e alle donne della Locale un buon anniversario, li ringraziamo del lavoro svolto con l’impegno concreto: migliore formazione, più tutele, contratto integrativo e separato, fondo specifico, meno burocrazia, più strumenti. Questo sarà il cuore del nostro lavoro in Commissione per arrivare all’approvazione e alla successiva applicazione delle norme che potranno modernizzare la Polizia Locale”. Così in una nota Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera e relatrice della riforma della Polizia Locale.