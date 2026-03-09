BYD lancia Blade Battery 2.0 e Flash Charging, per una ricarica più veloce e duratura

BYD si prepara ad abbattere le ultime barriere che contrastano la diffusione capillare dei veicoli elettrici con la sua tecnologia di ricarica Flash, sviluppata internamente, in grado di erogare fino a 1500 kw attraverso un unico correttore, e con la seconda generazione della sua batteria Blade.Le due tecnologie garantiscono insieme velocità di ricarica straordinarie, indipendentemente dalle condizioni. Una ricarica dal 10% al 70% richiede solo cinque minuti, mentre dal 10% al 97% richiede solo nove minuti. Anche a una temperatura di -30 °C, condizioni che normalmente comporterebbero una drastica riduzione della velocità, il caricabatterie FLASH è in grado di ricaricare una Blade 2.0 dal 20% al 97% in soli 12 minuti. La Blade è in grado di percorrere distanze maggiori con una singola ricarica; grazie a un aumento del 5% della densità energetica, può raggiungere autonomie superiori a 1.000 km (test di efficienza CLTC cinese).

Le nuove tecnologie sono il risultato di un intenso lavoro di sviluppo da parte di BYD, a seguito di una ricerca approfondita sulle barriere che i consumatori continuano a percepire tra loro e la mobilità puramente elettrica. Nonostante i notevoli progressi nella penetrazione del mercato dei veicoli elettrici nella maggior parte dei mercati automobilistici più significativi a livello mondiale, resta il fatto che la maggior parte degli acquirenti di veicoli con motore a combustione interna non presta molta attenzione alle dimensioni del serbatoio del carburante, mentre molti clienti di veicoli elettrici sono concentrati sulla capacità della batteria e sull’autonomia, arrivando persino a pagare un sovrapprezzo significativo per pochi chilometri in più. Wang Chuanfu, presidente e amministratore delegato di BYD, ha sottolineato in occasione di una presentazione in Cina che il settore deve affrontare la sfida persistente delle basse velocità di ricarica e delle scarse prestazioni di ricarica a basse temperature se si vuole che i consumatori ancora indecisi si convertano alla mobilità elettrica.

Sviluppata dopo sei anni di ricerche, la seconda generazione della batteria Blade di BYD è alla base delle ultime innovazioni nel campo della ricarica Flash. Con le batterie tradizionali, le caratteristiche fondamentali della ricarica rapida e dell’alta densità energetica sono spesso considerate obiettivi tecnici contrastanti. BYD ha però risolto questo compromesso, aumentando la densità energetica del 5% e incrementando significativamente la velocità di ricarica, sviluppando un sistema di trasporto ionico ‘FlashPass‘ che supera i limiti delle batterie al litio ferro fosfato (LFP) badandosi su tre innovazioni fondamentali: il catodo ‘Flash-Release’ presenta un’architettura direzionale a più livelli con particelle di dimensioni diverse che consente un impacchettamento denso e una rapida deintercalazione; l’elettrolita ‘Flash-Flow‘ utilizza l’ottimizzazione di precisione basata sull’intelligenza artificiale per fornire un’elevata conduttività ionica e una rapida mobilità ionica; l’anodo ‘Flash-Intercalate’ ha una struttura multidimensionale del sito di inserimento del litio, che consente un’intercalazione degli ioni di litio ad alta velocità a 360° in 3D. Insieme, queste tecnologie consentono una significativa riduzione della resistenza interna, riducendo la generazione di calore alla fonte. Ulteriori innovazioni nell’anodo, che presenta una ristrutturazione dell’elettrodo ad alta produttività e particelle di grafite allineate perpendicolarmente al piano dell’elettrodo, riducono la resistenza al trasporto degli ioni di litio e consentono un’intercalazione fluida e più rapida, garantendo non solo prestazioni di ricarica FLASH, ma anche un aumento del 5% della densità energetica.

Blade Battery 2.0 è dotata di uno strato SEI (Solid Electrolyte Interphase), componente chiave di qualsiasi batteria agli ioni di litio. La soluzione di BYD utilizza l’ingegneria a livello molecolare e l’ottimizzazione strutturale macroscopica per essere sia ultrasottile, consentendo una maggiore conduttività ionica, sia altamente densa, garantendo la stabilità chimica. È inoltre dotata di una tecnologia di autoriparazione dinamica per raggiungere l’equilibrio tra ‘sottile ma resistente’. La Blade Battery 2.0 ha superato una serie di nuove valutazioni di sicurezza di riferimento, tra cui il primo test al mondo di ricarica Flash e penetrazione con chiodo, che non ha provocato alcun surriscaldamento, fumo o incendio, anche dopo 500 cicli di ricarica Flash, e un test di surriscaldamento dopo il cortocircuito forzato di quattro celle contemporaneamente, senza incendi o esplosioni, anche quando ha raggiunto temperature superiori a 700 °C. Inoltre il degrado complessivo della capacità è ridotto del 2,5% rispetto alla prima versione.

Il secondo componente fondamentale dell’innovazione di BYD nel campo della ricarica è il Flash Charger, in grado di erogare fino a 1.500 kW attraverso un unico connettore (specifiche per il mercato cinese), caratterizzato da un esclusivo design a T. BYD ha già installato 4.239 stazioni di ricarica Flash in tutta la Cina (al 5 marzo 2026) e prevede di averne 20.000 in funzione entro la fine di quest’anno. La stazione è abbinata a un sistema di accumulo di energia a scarica ultraveloce che aiuta a superare le restrizioni della rete. Utilizza una batteria che si ricarica a velocità inferiori e può fungere sia da serbatoio di energia per prevenire il sovraccarico della rete, sia da amplificatore di potenza che consente una ricarica ad alta potenza. Le stazioni di ricarica convenzionali sono spesso ritenute ingombranti e poco igieniche, con connettori e cavi pesanti che si sporcano o si bagnano a contatto con il suolo. Il design a forma di T del caricatore Flash solleva queste parti da potenziali contaminanti, mentre il connettore più leggero e il cavo scorrevole su binario con puleggia rendono molto più facile collegare un veicolo, indipendentemente da dove sia collegata la sua porta di ricarica. La prima auto dotata di ricarica Flash e Blade Battery 2.0 ad arrivare ai clienti europei sarà la DENZA Z9GT, la gran turismo shooting brake di punta del marchio premium BYD. Le specifiche definitive della versione europea dell’auto saranno rese note nelle prossime settimane.