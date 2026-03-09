Fiere, Ieg presenta Ssec: a settembre a Vicenza due giorni dedicati al solare

Roma. Presentato alla community internazionale del settore in occasione della giornata inaugurale di Key – The Energy Transition Expo, Ssec-Storage & Solar Expo Conference è il nuovo appuntamento fieristico organizzato da Ieg-Italian Exhibition Group, interamente dedicato al solare e ai sistemi di accumulo energetico. La prima edizione si terrà il 22 e 23 settembre alla Fiera di Vicenza, in un territorio strategico per densità industriale e domanda di efficientamento energetico.

Nato come iniziativa complementare e sinergica a Key, Ssec ne eredita autorevolezza, network internazionale e capacità organizzativa, proponendosi come evento verticale e altamente specializzato, orientato al business diretto tra operatori qualificati.

"Il sistema energetico globale sta vivendo una trasformazione strutturale senza precedenti. Con una domanda in costante crescita e oltre l'80% della nuova capacità elettrica oggi rinnovabile, il fotovoltaico si conferma una leva strategica per la competitività industriale. In coerenza con il percorso avviato da Key-The Energy Transition Expo, vogliamo offrire alle nostre community un secondo appuntamento annuale dedicato, creando un momento di confronto concreto su opportunità, modelli di sviluppo e prospettive di business", dichiara Corrado Peraboni, amministratore delegato di Ieg-Italian Exhibition Group.

FORMAT E POSIZIONAMENTO.

Ssec si distingue per un format altamente professionale e progettato con l'intento di creare un evento realmente utile e orientato al business, verticale sul comparto e 'smart', con soluzioni di allestimento di alta qualità, personalizzabili con grafica add-on, che consentano alle aziende di concentrarsi sui propri clienti e sulle opportunità commerciali. La manifestazione si rivolge a produttori, distributori, Epc contractor, installatori, progettisti, investitori e grandi utilizzatori di energia, configurandosi come punto di riferimento per chi opera nel solare e nello storage non solo come tecnologia, ma come leva strategica per l'efficienza energetica e la transizione industriale.

CONFERENCES, EXPO & NETWORKING.

Ssec propone un palinsesto di workshop tematici e sessioni di approfondimento dedicate a: evoluzione normativa, tecnologie emergenti, modelli di business, innovazione nei processi energetici, integrazione dei sistemi di accumulo, applicazione di strumenti avanzati di analisi dati e Intelligenza Artificiale attraverso il contributo di associazioni industriali, organismi tecnico-scientifici, centri di ricerca e aziende espositrici. Accanto alla parte conference, l'area expo ospiterà un'offerta altamente specializzata, dedicata alle tecnologie per il solare fotovoltaico, i sistemi di accumulo, le soluzioni integrate per la gestione dell'energia e i servizi a supporto della filiera, favorendo il contatto diretto tra domanda e offerta e il confronto tra operatori. Non mancheranno eventi serali, formali e informali, in luoghi iconici di Vicenza, pensati per promuovere il territorio favorendo, allo stesso tempo, il networking e le relazioni di qualità tra espositori, buyer e stakeholder.