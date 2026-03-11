Libero logo
Iran
Famiglia nel Bosco
Referendum Giustizia
Hub Energia

PER LA PRIMA VOLTA “GRANDE FRATELLO VIP” COMINCIA CON UN’INEDITA OPEN HOUSE: VENERDÌ 13 MARZO APERTURA ANTICIPATA DELLA CASA PER 4 CONCORRENTI

mercoledì 11 marzo 2026
PER LA PRIMA VOLTA “GRANDE FRATELLO VIP” COMINCIA CON UN’INEDITA OPEN HOUSE: VENERDÌ 13 MARZO APERTURA ANTICIPATA DELLA CASA PER 4 CONCORRENTI

1' di lettura

Per la prima volta “Grande Fratello Vip” debutta con un’inedita Open House. Venerdì 13 marzo apertura anticipata della Casa per 4 concorrenti: Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi. Saranno loro i primi a scoprire i meandri della nuova Casa di “Gf Vip” e a fare le prove di convivenza fino alla partenza ufficiale del reality prodotto da Endemol Shine Italy, fissata per martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5. Sarà possibile seguire le vicende dei quattro concorrenti nelle finestre live disponibili sul sito di Grande Fratello Vip e su Mediaset Infinity, attraverso i social del programma e con clip in onda nei principali programmi della rete.

La Casa di “Grande Fratello Vip”, condotto da Ilary Blasi, con al suo fianco le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, quest’anno ospiterà 16 concorrenti. Oltre a Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea, e Renato Biancardi, protagonisti dell’Open House, la Porta Rossa si aprirà per Francesca Manzini, Marco Berry, Alessandra Mussolini, Raimondo Todaro, Giovanni Calvario, Dario Cassini, Paola Caruso, Nicolò Brigante, Antonella Elia, Barbara Prezia, Lucia Ilardo e GionnyScandal.

ti potrebbero interessare

Dormire meglio grazie all'acqua termale

Dormire meglio grazie all'acqua termale

Casa Surace torna a teatro con "La riunione di condominio"

Casa Surace torna a teatro con "La riunione di condominio"

Al Senato l’evento “La risorsa acqua in Italia e in Africa”, il Piano Mattei e l’impegno di Sogesid

Al Senato l’evento “La risorsa acqua in Italia e in Africa”, il Piano Mattei e l’impegno di Sogesid

Il Fondo Filantropico Bruno Frizzera sostiene un progetto di educazione finanziaria per la parità e l’inclusione

Il Fondo Filantropico Bruno Frizzera sostiene un progetto di educazione finanziaria per la parità e l’inclusione