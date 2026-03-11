Ue, Giorgia Meloni: "Impegnati per l'Agenzia delle Dogane a Roma, speriamo in un sostegno unitario"

È necessario "rafforzare il principio di reciprocità, come meritoriamente fa il nuovo Regolamento, che vieterà l'ingresso nel mercato europeo di prodotti agricoli trattati con antibiotici e pesticidi banditi in Ue, e il sistema dei controlli doganali, per garantire parità di condizioni tra i nostri produttori e quelli extra-europei. Un tema, quest'ultimo, su cui l'Italia è da sempre all'avanguardia, tanto da avere proposto Roma come sede della nuova Agenzia europea delle Dogane: una sfida complessa ma motivante, su cui il Governo è impegnato insieme a Roma Capitale e su cui ci aspettiamo un sostegno corale da parte di tutte le forze politiche e di tutto il Sistema Italia". Così la premier Giorgia Meloni, in un passaggio del suo intervento in Senato.