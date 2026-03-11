Ue: Casasco, bene nomina Salini relatore su revisione CBAM e fondo decarbonizzazione

“Grande soddisfazione per la nomina di Massimiliano Salini a relatore, nella commissione Industria, ricerca ed energia (ITRE) del Parlamento europeo, sul parere relativo alla revisione del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) e sull’istituzione del fondo temporaneo per la decarbonizzazione. Si tratta della possibilità di incidere concretamente sulla necessità di declinare questo regolamento al fine di far sì che non sia un limite di competitività delle imprese. Forza Italia ha sollevato per prima in Parlamento, con una mia mozione del 27 febbraio 2024, il rischio che questo onere riduca la competitività dei prodotti europei e delle nostre industrie manifatturiere di trasformazione, perdendo quote di mercato nel sistema economico globale. La nostra posizione è quella di sospendere la CBAM, ed eventualmente estenderla ai prodotti finiti importati. Dopo l’iniziativa italiana con la proposta alla Commissione Europea sul tema ETS, quella della CBAM risulta altrettanto importante per la competitività dell’economia europea. Sono certo che con la sua conoscenza e la competenza sul tema, l’on. Salini saprà bene interpretare le soluzioni di intervento sul combinato disposto di CBAM/ETS, nell’interesse della produzione e della competitività europea”. Lo dichiara in una nota Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e responsabile del Dipartimento Economia del partito.