ANGELICA BIANCO (INTERGRUPPO PARLAMENTARE AI, EMPOWERMENT):" ETICA E LEGALITÀ GUIDA PER LA GOVERNANCE DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE"

Rafforzare il legame tra innovazione tecnologica, responsabilità istituzionale e tutela dei diritti è l’impegno al centro dell’attività di Angelica Bianco, esperta di etica dell’Intelligenza Artificiale, autrice e manager della comunicazione, Presidente della Commissione “Empowerment, Etica e Legalità” dell’Intergruppo Parlamentare “AI, Empowerment e Mercati Emergenti”. Direttore di Magi Edizioni, CEO di Bianco Consulting, Presidente di AI4IA – Artificial Intelligence for Italia Africa e Ambassador WBL, prima donna italiana in Europa a ricevere il riconoscimento, Bianco opera nelle relazioni istituzionali tra editoria e innovazione tecnologica ed è Ambassador per la Camera di Commercio ItalAfrica Centrale.

“La trasformazione digitale richiede visione etica e responsabilità istituzionale”, dichiara Bianco. “Servono regole chiare, algoritmi trasparenti e modelli inclusivi affinché l’Intelligenza Artificiale sia davvero al servizio delle persone e della società”. Tra le priorità della Commissione: trasparenza e auditabilità degli algoritmi, contrasto ai bias discriminatori, tutela dei diritti digitali ed empowerment femminile nei settori scientifici e tecnologici. Bianco rivolge un sentito ringraziamento a tutti gli Onorevoli e Senatori dell’Intergruppo e, in particolare, all’On. Antonio Baldelli per la fiducia e la visione con cui guida il percorso istituzionale. L’attività della Commissione si inserisce nel quadro dei lavori dell’Intergruppo parlamentare per una governance responsabile dell’Intelligenza Artificiale e uno sviluppo innovativo e sostenibile del Paese.