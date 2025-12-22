Libero logo
Famiglia nel Bosco
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Referendum giustizia, il giallo della data: cosa c'è dietro

di
Libero logo
lunedì 22 dicembre 2025
Referendum giustizia, il giallo della data: cosa c'è dietro

2' di lettura

Quando si voterà per il referendum sulla riforma della giustizia? La data dovrebbe essere indicata nelle prossime ore dal Consiglio dei ministri ma, stando alle chat di governo, come si legge in un retroscena del Corriere della Sera, la decisione ancora non ci sarebbe. Ognuno avrebbe annunciato una data diversa. Nel Cdm di oggi, lunedì 22 dicembre, sul tavolo ci sarebbe solo la norma che modifica da una a due, domenica e lunedì, le giornate di voto. 

"Nessuno scontro politico, il problema è tecnico", hanno spiegato dal ministero della Giustizia. Il Guardasigilli Carlo Nordio, in ogni caso, ha annunciato che si voterà a marzo. E a incoraggiare il governo sono anche gli ultimi sondaggi sul tema: se si votasse ora, ci sarebbero 10 punti a favore della riforma. Tuttavia, si vorrebbero evitare alcuni ostacoli: uno di questi è rappresentato dai possibili ricorsi, come sottolineato dal Viminale, nel caso in cui non venisse rispettato l’intervallo di tre mesi dal decreto di indizione. In tal senso, la data perfetta sarebbe il 29 marzo.

Carlo Nordio avverte toghe e sinistra: "Dopo il referendum, riforma del processo penale"

Carlo Nordio avverte toghe e sinistra. Il ministro della Giustizia non intende frenare sulla riforma della giustizia. Ed...

A complicare le cose il fatto che lo scorso 19 dicembre 15 cittadini hanno depositato presso la Cassazione un nuovo quesito sulla riforma che potrebbe far slittare i tempi. Non ci sono ancora le 500mila firme necessarie, ma i proponenti hanno già rivolto un appello in tal senso ai comitati. "Poiché la Costituzione lo consente abbiamo ritenuto di promuovere un’ulteriore richiesta, per sollecitare la partecipazione del più ampio numero di cittadini con l’obiettivo di costruire una fruttuosa campagna referendaria", hanno spiegato. 

Referendum giustizia, quanti magistrati nel comitato per il Sì

Chi contesta la riforma della giustizia e sostiene che la separazione delle carriere sia una mossa del governo per punir...
tag
referendum giustizia

Referendum giustizia Referendum giustizia, quanti magistrati nel comitato per il Sì

L'ex pm in campo per il "Sì" Antonio Di Pietro, rischio brogli: clamorosa denuncia, cosa sta succedendo prima del referendum

Senza cuore Separazione delle carriere? E i pm separano le famiglie

ti potrebbero interessare

Famiglia nel bosco, il caso dei genitori di Mirabello: "Traditi dalla giustizia, così hanno portato via nostra figlia"

Famiglia nel bosco, il caso dei genitori di Mirabello: "Traditi dalla giustizia, così hanno portato via nostra figlia"

Brunella Bolloli
Garlasco, Alberto Stasi querela Anna Vagli: l'ultimo clamoroso sviluppo

Garlasco, Alberto Stasi querela Anna Vagli: l'ultimo clamoroso sviluppo

Emilia Romagna rossa, chi c'è tra gli indagati per l'alluvione

Emilia Romagna rossa, chi c'è tra gli indagati per l'alluvione

Carlo Nordio avverte toghe e sinistra: "Dopo il referendum, riforma del processo penale"

Carlo Nordio avverte toghe e sinistra: "Dopo il referendum, riforma del processo penale"