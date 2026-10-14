Ranucci, il giorno della svolta: i pm interrogano Laura Cianfoni e Saverio Mutone

Secondo un'esclusiva diffusa dal Tg1, i Carabinieri e la Procura di Roma hanno ascoltato come testimone Laura Cianfoni, persona vicina a Sigfrido Ranucci (per qualcuno, l'amante) e presente alle cene con Valter Lavitola, amico di entrambi e reo confesso di essere il mandante della bomba davanti alla casa dell'ormai ex conduttore di Report nell'ottobre del 2025.

Sul fronte degli esecutori si registra una svolta: è stato interrogato per sei ore Saverio Mutone, uno dei materiali esecutori dell'attentato, che finora si era sempre rifiutato di rispondere ai pm, a differenza degli altri indagati in carcere. Il suo legale, l'avvocato Carolina Schettino, ha spiegato che l'obiettivo dell'atto era chiarire il ruolo svolto dal suo assistito.