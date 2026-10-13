Sigfrido Ranucci fa gli scatoloni a Report: "Mai avrei pensato a modalità così mostruose"

Sigfrido Ranucci prepara gli scatoloni. "Finisce una storia durata vent'anni. Raccolgo i ricordi che mi hanno accompagnato in circa 500 puntate di Report. L’avevo messo in conto e ho sempre cercato di immaginare come sarebbe andata: mi sono figurato tanti scenari, ma mai avrei pensato a modalità così mostruose. Tuttavia non rimpiango nulla di quello che ho fatto. Rifarei tutto, perché ho scelto di difendere dei principi, ho scelto di non piegare la schiena davanti a nessuno, neppure davanti alle mie paure o incertezze, anche quando mi sarebbe stato più comodo, e mi avrebbe portato delle utilità. E a volte scegliere serve a spiazzare, a trasformarsi in pastori maremmani per indicare la strada agli altri. L’amore per la libera informazione, l’amore per lo spirito del servizio pubblico, per la Rai".

Questo lo sfogo scritto su Facebook dall'ex conduttore di Report che accompagna il post con un video in cui si vede il giornalista preparare gli scatoloni prima di lasciare la redazione e descrivere alcuni oggetti sulla sua scrivania.