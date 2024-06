Belen Rodriguez? Prima così, poi topless: la foto "incendiaria"

04 giugno 2024 a

Belen Rodriguez si mostra in topless ai suoi follower su Instagram, inaugurando così la stagione calda. La showgirl argentina, in vacanza al mare dopo l'addio al nubilato di sua sorella Cecilia in Andalusia, ha approfittato della breve fuga per pubblicare anche alcuni scorci del suo nuovo fidanzato, Angelo Edoardo Galvani. In un video pubblicato nelle storie Instagram, in particolare, si vedono i due a tavola per un pranzo sulla spiaggia, con lui che a un certo punto le accarezza il braccio e il seno.

La conduttrice si sta godendo un po' di relax tra escursioni in barca e bagni di sole, come è lei stessa a mostrare sui suoi profili social. Poi, a chi si domandava se con lei ci fosse anche la sua nuova fiamma, lei ha risposto in maniera esplicita postando un video in cui l'uomo appare chiaramente. Tra gli scatti che hanno catturato l'attenzione dei fan, però, ce n'è anche uno in cui la Rodriguez appare in topless mentre prende il sole.

In altre foto, invece, Belen è in bikini e si trova sulla prua di una barca in mezzo al mare. Non si sa bene dove si trovi la showgirl, che ha preferito mantenere segreto il luogo della sua vacanza. Non è escluso, invece, che il nuovo fidanzato della conduttrice venga presentato ufficialmente alle nozze della sorella Cecilia. Anche se, in realtà, la famiglia di Belen già lo conosce, come si era visto nelle foto pubblicate alcuni giorni fa dal settimanale Chi. Foto in cui i Rodriguez apparivano in grande sintonia con Angelo.