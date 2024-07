Sonia Bruganelli, lo sfogo: "A 50 anni posso anche fregarmene"

07 luglio 2024 a

"Provo a fare sport e diete, ma a 50 anni il grosso l'ho fatto e posso anche fregarmene": Sonia Bruganelli lo ha detto durante il podcast "Focaccia e Cappuccino" a proposito del suo fisico. L'ex moglie di Paolo Bonolis ha spiegato di non essere troppo ossessionata dalla sua forma fisica: "Provo a mangiare meglio, fare sport, mantenermi. Se ce la faccio bene, se no c’è anche la vita… ci sono gli aperitivi, ci sono gli amici, e a 50 anni il grosso della mia vita professionale l’ho fatto e posso serenamente fregarmene".

L'opinionista, poi, ha detto di essere contenta ad oggi di non aver lavorato nel mondo dello spettacolo da giovane: "Non sarei stata capace di sopportare la pressione". In ogni caso, la Bruganelli non ha mai rinunciato a curare il proprio aspetto fisico. Prima si è sottoposta a un'operazione alle palpebre e poi all'intervento di rimozione del neo. Inoltre, ha cambiato varie volte dietologo. "Andando in video noti delle imperfezioni, perché il video è terribile anche con le belle luci - ha sottolineato l'ex di Bonolis -. Innanzitutto ti regala cinque chili. Poi si nota davvero tutto".

Sulle altre donne dello spettacolo ha detto: "Sento tanta gente dire 'sono magra ma mangio'. Sfatiamo questa cosa perché non è vero". Sul neo che aveva sul viso fino a qualche tempo fa, invece, ha rivelato: "Tante cose abbiamo paura di fare, poi dopo le fai e ti dici: 'Ma era così semplice'. Il neo è stata una delle cose più facili da fare. L’ho tolto e mi hanno detto che poteva rimanere il segno. Quando sono andata dal dermatologo mi ha detto: 'Guarda se vuoi anche questo puntino marrone che è rimasto lo togliamo'. Ho risposto di no perché mi piace mantenere questa macchiettina".