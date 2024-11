Chiara Ferragni, il clamoroso bacio chiude il caso: chi è il suo nuovo uomo

04 novembre 2024 a

Da giorni si vociferava di una presunta relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Ma ora c'è anche una prova che li inchioda. Il primo bacio tra i due è stato immortalato in una foto scattata il 31 ottobre 2024, durante la festa di Halloween al Maka Loft di Milano dal Giornale d'Italia.

L'immagine, diventata subito virale in Rete e sui social, mostra i due mentre di esibiscono in un lungo bacio appassionato. E così ogni dubbio è stato sciolto. I due, presenti alla festa di Halloween, sono vestiti di tutto punto: costumi coordinati e truccati a tema. Alcuni testimoni hanno dichiarato di averli visti scherzare e parlare per gran parte della serata, tra sguardi intensi e sorrisi. E nel momento clou della serata, è scattato un bacio. Lei, con un gesto affettuoso, lo tiene fermo con una mano e lo abbraccia con l'altra. Lui le avvolge la schiena con un braccio, lasciando trasparire un'intimità che sembra confermare la loro relazione amorosa.

Una situazione molto simile ha visto protagonista l'ex marito Fedez. Il rapper è stato avvistato in una discoteca di New York, sempre a una festa di Halloween. L'artista è stato ripresa mentre si stava baciando con una ragazza misteriosa. A riprova del fatto che i due hanno lasciato alle spalle il loro matrimonio e si stanno ricostruendo una nuova vita privata.