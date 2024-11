L'ex Suor Cristina, "la differenza tra sesso e amore. Di cosa ho voglia ora": un'intima confessione

14 novembre 2024 a

a

a

Pronta per la finale di Io Canto Generation, l'ex suona Cristina Scuccia si è raccontata a Verissimo. "C'è differenza tra fare l'amore e fare sesso. Fare l'amore porta a fare un figlio. Il sesso è un divertimento passeggero. Non l'ho mai provato ma immagino", ha spiegato a Silvia Toffanin. D'altronde durante l'Isola dei Famosi lei stessa aveva confessato di avere nel cuore una persona speciale. "Di questa persona mi manca tutto - diceva - L'amore è bello, ci conosciamo da pochissimo, l'ho conosciuta a Madrid. Questa persona è entrata in punta di piedi conoscendo il mio passato".

La ex religiosa non ha nascosto un desiderio: la maternità. "È una di quelle cose che non so, non sono preparata", ha ammesso aggiungendo che "un senso di maternità c'era e continua ad esserci. Ancora sono lì a pensare a come arrivare a fine mese". In ogni caso i corteggiatori non mancano: "Ci sono persone che ci provano, ma non mi sento pronta al 100% forze perché non è ancora arrivato l'amore".

Amadeus, La Corrida un successone? Occhio, come leggere il dato

La cosa più importante è che "adesso sono felice e sto bene - ha concluso -. Ho lavorato tantissimo e il mio passato fa parte di me. In questi mesi tantissimi religiosi mi hanno scritto e mi fa piacere. Lasciare non è stato un passaggio facile".