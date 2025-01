Chiara Ferragni, la riconoscete? La foto che scatena i fan

14 gennaio 2025 a

Con una foto ricordo, Chiara Ferragni ha voluto fare gli auguri allo storico migliore amico Filippo Fiora. "Ci siamo conosciuti il ​​primo giorno di liceo 24 anni fa e da allora siamo inseparabili - è l'incipit del suo post Instagram -. Al mio migliore amico, quello che non mi ha mai lasciato e mi conosce meglio di quanto conosca me stesso, quello su cui posso sempre contare. Ti voglio bene Filippo. Inoltre, ha progettato la mia casa ed è il miglior architetto, sono così orgoglioso di te. Grazie per aver condiviso la vita con me e non vedo l'ora di vivere tutte le prossime avventure insieme. Buon compleanno". A corredo tante foto che li immortalano assieme. Una in particolare cattura l'attenzione e vede una Ferragni giovanissima, quasi irriconoscibile. "Che belli", si legge tra i commenti. E ancora: "L'amicizia vince su tutto", "Bello vederti sorridere".

Ma chi è Filippo Fiora? Architetto e un creativo, le sue doti innate sono state messe al servizio anche della stessa Ferragni. Basti pensare all’ormai famosissimo attico di Citylife in cui l’influencer e l’ex marito Fedez hanno vissuto per anni insieme ai figli Leone e Vittoria, prima della separazione. Stesso discorso per la Villa Matilda, la dimora sul lago di Como, attualmente sul mercato per oltre 10 milioni di euro.