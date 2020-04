Inps, sito in tilt e scambio di identità? Palazzo Chigi: "Colpa degli hacker", Tridico conferma

01 aprile 2020 a

Per ogni problema del governo Conte, la colpa è sempre di qualcun altro. E questa volta "è colpa degli hacker" . Si parla del caos sul sito dell'Inps e della giustificazione trapelata da Palazzo Chigi. Tesi poi sposata dall'Inps. "Abbiamo ricevuto nei giorni scorsi e anche stamattina violenti attacchi hacker", ha sottolineato il presidente dell'Inps Pasquale Tridico aggiungendo che è stato necessario "sospendere temporaneamente il sito" dell'Istituto di previdenza che stamattina primo aprile è stato preso d'assalto dagli utenti ed è andato in tilt. Aggiunge che "ciò che in questi giorni non ho potuto dire per ragioni di sicurezza: cioè che abbiamo ricevuto nei giorni scorsi e anche stamattina violenti attacchi hacker". "Ovviamente nei giorni scorsi abbiamo informato le autorità di sicurezza nazionale, polizia e ministri vigilanti", sottolinea il presidente dell'Inps. "Abbiamo dovuto sospendere temporaneamente il sito", conclude.