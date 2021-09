Alessandria, tragica battuta di caccia: spara al cinghiale ma lui lo carica, un'agonia lunga una notte

20 settembre 2021 a

E' morto in ospedale ad Alessandria il cacciatore 74enne di Arenzano (in provincia di Genova), Lazzaro Valle, aggredito ieri domenica 19 settembre, da un cinghiale durante una battuta di caccia nelle zone tra Castelletto e Silvano d'Orba. Fatale è stata l'emorragia causata dalla recisione dell'arteria femorale, provocata dalle zanne dell'animale che, ferito dall'anziano, lo ha poi caricato. Dopo aver individuato un cinghiale avvicinato nella zona di tiro dai cani, infatti, il 74enne gli aveva sparato. Un colpo però che non è bastato a uccidere o a fermare l'animale che quindi ha reagito aggredendolo e colpendolo con una ferocia totale.

L'uomo è stato quindi soccorso immediatamente dai compagni di caccia che hanno avvertito il personale sanitario del 118. Arrivati sul posto e vista l'estrema gravità della situazione, i soccorritori lo hanno hanno trasportato in elicottero in codice rosso all'ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria. Ma non ce l'ha fatta. E l'uomo è deceduto durante la notte.

Sull'accaduto stanno ora svolgendo tutti gli accertamenti del caso i carabinieri di Novi Ligure. Lazzaro Valle sarebbe la prima vittima per questa stagione di caccia 2021, che solo l'anno scorso è costata la vita a 14 persone. Forse uno "sport" un po' troppo pericoloso.

