Se un cinghiale distrugge l'auto, la Regione paga i danni

Ci sono voluti 17 anni, ma alla fine la Cassazione ha dato ragione all’automobilista che aveva avuto un rovinoso incidente con un cinghiale e aveva chiesto i danni al Comune, alla Regione Emilia Romagna e alla Provincia di Modena. La corte suprema ha infatti emesso una sentenza per la quale, in caso in cui un’autovettura subisca dei danni a causa del passaggio di un animale selvatico di qualunque specie, è la Regione a doversi fare carico del risarcimento dei danni provocati.

La Cassazione ha giudicato l’incidente stradale che si verificò il 27 luglio del 2008 a Pavullo nel Frignano, comune della provincia di Modena. Quel giorno fu un cinghiale a provocare l’incidente, uscendo improvvisamente dalla vegetazione nella zona di via Benedello: l’automobile si ribaltò, danneggiandosi pesantemente. Il conducente dell'auto decise quindi di citare in giudizio sia il Comune di Pavullo nel Frignano che la provincia di Modena e la regione Emilia Romagna.