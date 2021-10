Denise Pipitone, l'intercettazione mai sentita prima: "Ce l'ha portata Luigi". Nome nuovo, pista clamorosa

26 ottobre 2021 a

A un mese dall'udienza per chiedere la seconda archiviazione, la famiglia di Denise Pipitone non intende arrendersi. Contro la richiesta che chiuderebbe le indagini sulla scomparsa della bambina di Mazara del Vallo (oggi 21enne), due nuove intercettazioni. A rivelarle è Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele e in onda su Rai 1. Si tratta di conversazioni risalenti allo scorso 25 maggio e che vedono coinvolte Anna Corona (ex moglie del padre di Denise ndr), la madre e la figlia Alice. "Quello che io cerco è la verità. Quando ti dico non lo nominare non lo devi nominare, innominabile deve essere, non devono andare da lui", si sente dire dalla Corona alla madre.

Poi nella stessa chiamata si fa riferimento al rapimento e spunta un nuovo nome, quello di Luigi. "Lui ce l'ha portata", commenta Anna. Ma non è tutto, in un'altra intercettazione si sente la Corona parlare con la figlia Alice che le confessa di non essere andata al mercato. "Alice non ne devi fare parola, altrimenti con te non ci parlo più", la ammonisce la madre forse sapendo di essere intercettata.

Tutte nuove rivelazioni che portano l'avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzita, a opporsi alla richiesta di archiviazione con l'obiettivo di scoprire chi sono i due nuovi nomi: l'"innominabile" e "Luigi". Intanto la madre di Denise ha aggiornato le ricerche con l'ultima "age progression", la foto che mostrerebbe il volto di oggi della piccola scomparsa nel 2004. ( Qui l'immagine frutto della ricostruzione ).

