Denise Pipitone, clamorosa svolta: "C'è un teste decisivo, riaprire il caso"

A più di vent’anni dalla scomparsa di Denise Pipitone, il caso torna a far discutere. La criminologa Antonella Delfino Pesce ha parlato infatti della possibile presenza di un testimone che, secondo lei, potrebbe avere informazioni importanti su quanto accaduto alla bambina. La vicenda risale al 1° settembre 2004, quando Denise, che aveva quasi quattro anni, scomparve a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. La piccola stava giocando nei pressi della casa della nonna quando improvvisamente si persero le sue tracce. Da allora il caso è rimasto uno dei più dolorosi e seguiti della cronaca italiana.
In un’intervista al Corriere della Sera, la criminologa Delfino Pesce ha spiegato di aver raccolto una testimonianza che ritiene molto rilevante. Secondo la criminologa si tratterebbe di un uomo che oggi vive a Milano e che all’epoca dei fatti avrebbe avuto conoscenza di circostanze importanti legate alla scomparsa della bambina. «È un testimone lucido e affidabile», ha spiegato, sostenendo che le sue dichiarazioni potrebbero aiutare a fare luce su alcuni aspetti rimasti ancora poco chiari. Per questo motivo la criminologa ha chiesto che il caso venga riaperto, così da permettere agli inquirenti di verificare la testimonianza e gli elementi raccolti. Le parole della criminologa hanno però provocato anche polemiche.
Denise Pipitone, il super-teste mai ascoltato: dopo 20 anni, la svoltaA più di vent’anni dalla scomparsa di Denise Pipitone, la storia della bambina sparita il 1° sette...
La madre della bambina, Piera Maggio, ha espresso la propria contrarietà con un post pubblicato su Facebook. Nel messaggio la donna ha preso le distanze da queste iniziative, criticando chi continua a parlare del caso senza il coinvolgimento della famiglia.Un messaggio duro, con cui Maggio ha ribadito la necessità di affrontare la vicenda con rispetto e prudenza, evitando nuove ipotesi che possano creare confusione o false speranze.
La scomparsa di Denise Pipitone resta ancora oggi uno dei grandi misteri della cronaca italiana. Nel corso degli anni sono state seguite diverse piste investigative, ma nessuna ha portato a una verità definitiva.