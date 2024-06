Oristano, si ribalta un Lince: un morto e un ferito, immenso dolore della Difesa

04 giugno 2024 a

a

a

Tragedia sulla statale 131 nell’Oristanese. Un Lince sul quale viaggiavano due militari di stanza a Teulada si è ribaltato per cause ancora da accertare, causando la morte di uno dei due occupanti. Il mezzo era diretto a Olbia quando ha finito per rovesciarsi schiacciando uno dei commilitoni a bordo che non ha avuto scampo. La vittima aveva 45 anni ed era residente a Sant’Anna Arresi. Per lui è stato inutile l’intervento del 118.

L’altro militare ferito è stato trasportato in codice rosso al Brotzu di Cagliari. L’incidente è avvenuto all’altezza del km 102, nel Comune di Tramatza, in provincia di Oristano. Il tratto della strada statale 131 "Carlo Felice", quindi, è stato chiuso al traffico in direzione Sassari. Il traffico verso Sassari, ha fatto sapere Anas, è stato "deviato al km 99 in complanare Est mentre il traffico in direzione Cagliari viene deviato al km 104,500 in complanare Ovest". Intanto non è in pericolo di vita e ha una prognosi di 30 giorni, attualmente si trova in osservazione breve intensiva dell’ospedale Brotzu di Cagliari, il militare di 47 anni che è stato trasportato ieri in gravi condizioni dopo l'incidente. "È con immenso dolore che rivolgo, a nome di tutta la famiglia dell’Esercito e mio personale, i sentimenti del più profondo cordoglio ai familiari di Stefano Pistis”. Così il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, per esprimere dolore e vicinanza alla famiglia e agli affetti più cari del Graduato Aiutante Stefano Pistis.