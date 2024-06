Roberto Baggio, i figli contro l'ex sindaco dopo la rapina: "Si deve vergognare"

24 giugno 2024 a

a

a

Valentina, Leonardo e Mattia, i tre figli di Roberto Baggio non hanno gradito i continui interventi dell'ex sindaco di Altavilla Vicentina, Carlo Dalla Pozza, sulla rapina subita.

Sui social, i ragazzi, dopo giorni di silenzio, hanno dato sfogo alla loro rabbia per quanto accaduto giovedì sera 20 giugno. E hanno attaccato l'ex primo cittadino il quale starebbe sfruttando la situazione per accrescere la sua visibilità. Come riporta il sito del Corriere, infatti, proprio il giorno seguente la rapina Dalla Pozza aveva cominciato a rilasciare interviste su quanto accaduto: "Attorno alla sua abitazione c'è una siepe quasi impenetrabile, non si era mai scatenata una situazione come questa. Questo è un episodio molto grave", aveva detto, "che scatena paura, perché è una task force di cinque persone, un gruppo di professionisti: questi sono dei criminali veri".

Rapina in villa e Roberto Baggio pestato: il giallo dei fucili, l'ultimo mistero

Quindi i tre figli di Baggio hanno sposato in pieno la tesi dell'attuale vice sindaco e assessore alla sicurezza Silvia Burò, che sui social ha scritto un post molto duro nei confronti di Dalla Pozza: "In un momento così delicato per la famiglia, alcune persone, tra cui l'ex sindaco Carlo Dalla Pozza, preferiscono ricercare visibilità personale, attraverso i media, stazionando al di fuori della residenza Baggio, violando la privacy e turbando la serenità del nostro concittadino e della sua famiglia". Il post è stato quindi condiviso sui social da Valentina, Mattia e Leonardo, il quale ha pure aggiunto: "Vergogna".