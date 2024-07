Porto San Giorgio, la taglia da 1000 euro: "Riportatemi chi non ha pagato"

Roberto Tortora 04 luglio 2024 a

A Porto San Giorgio, piccolo comune nei pressi di Fermo che affaccia sull’Adriatico, ci si fa giustizia da soli. O meglio, lo fa un ristoratore, titolare del suo locale “Chalet Baia Principe”, sul lungomare della città che, stanco di subire sempre furti e atti delinquenziali, invece di contattare le forze dell’ordine, ha ben pensato di fare da solo e pubblicare un post sui suoi social network per denunciare l’ennesimo episodio a suo danno.

Il ristoratore ha pubblicato la foto di due ragazzini, di origine nordafricana, che avrebbero cenato nel suo locale, scappando poi senza pagare il conto. Questa la proposta shock del titolare del locale a chiunque rintracci i due furfanti, cioè una ricompensa, una taglia sulle loro teste. Partita prima da 500 euro e ora salita fino a 1000!

Dallo chalet dicono: “Siamo stanchi di questa situazione, lavoriamo costantemente con il timore di essere derubati”. Il personale della concessione balneare si dichiara estenuato dal fatto che il commercio cittadino sia costretto a lavorare con la spada di Damocle di furti di ogni tipo. Ma ora addirittura è arrivata l'offerta di una sorta di taglia, in stile “spaghetti western” di Morricone, per riportare nel ristorante i due clienti che non hanno pagato il conto, per far saldare loro il dovuto. Il titolare ha anche scoperto l’identità di uno dei ragazzini e, sempre su Facebook, insiste nella sua proposta scrivendo: “1 di questi pezzenti si chiama ***, offro 500 euro a chi me lo porta allo Chalet Baia Principe Porto San Giorgio”. Il malcontento tra gli operatori deriva anche da gravi fatti di cronaca accaduti in zona come scontri tra giovanissimi. Nell'ultimo caso sono stati esplosi anche tre colpi di pistola da parte di un 22enne, autore in precedenza di una rapina ai danni di una coppia.