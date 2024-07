Roma violenta, maxi rissa tra borseggiatori e turisti: sputi, pugni e spray al peperoncino

14 luglio 2024 a

Maxi rissa a Roma fra una ventina di persone alla stazione metro Barberini, chiusa dalle forze dell’ordine intorno alle 20 di ieri sera. La violenta lite è scoppiata tra alcuni sudamericani, fra loro probabilmente anche qualche borseggiatore e un gruppo di turisti. Gli agenti della polizia sono intervenuti facendo uscire i viaggiatori per motivi di sicurezza e il servizio è ripreso regolarmente dopo una decina di minuti.

Calci, pugni, sputi e spintoni. E lo spray al peperoncino spruzzato contro i turisti. Questi i gesti a cui hanno dovuto assistere, attoniti alcuni passeggeri che in quel momento si trovavano sulla banchina della metropolitana. Secondo alcuni testimoni, i "latinos" avrebbero preso di mira un turista che avrebbe reagito a un tentativo di scippo, schiaffeggiando il borseggiatore. A questo punto è scoppiato il finimondo. Il turista è stato assediato dai complici del ladro, che si trovavano sul vagone. Ne sarebbe scaturita una violentissima colluttazione con claci, sputi e spintoni. Usato anche lo spary al peperoncino. Uno spettacolo indegno per la Capitale che sempre di più sprofonda nel degrado mentre il Campidoglio resta a guardare. Del resto il sindaco Gualtieri mentre "Sagunto viene espugnata" è occupato a girare video da postare sui social in cui celebra l'apertura dell'ennesimo cantiere...