Gallipoli, conto troppo salato? Incubo al ristorante: una rissa furibonda

17 luglio 2024 a

a

a

Una rissa è scoppiata in un ristorante di Gallipoli tra un gruppo di cinque clienti e il titolare del locale. A far scattare la violenza sarebbero stati diversi motivi, come il vino giudicato troppo caldo, il pesce surgelato e infine un conto troppo salato a detta dei clienti. È successo sulla riviera Armando Diaz. Per provare a riportare la calma, il ristoratore avrebbe deciso di abbassare il conto da 265 a 250 euro. Ma neppure quello sarebbe bastato.

Probabilmente, stando a quanto riportato da TgCom24, l'intento dei clienti era quello di andare via senza pagare. Il diverbio è iniziato al tavolo e si è poi spostato per strada sotto lo sguardo sconvolto dei passanti, tra cui molti turisti. Al momento, comunque, non sarebbe stata presentata alcuna denuncia. La rissa, però, è stata ripresa da alcune delle persone presenti e in poco tempo il video è diventato virale sui social.

Qui il video della rissa a Gallipoli

La rissa choc in spiaggia a Varcaturo: per cosa si picchiano queste due signore | Video

Nei giorni scorsi, invece, si è parlato di Gallipoli soprattutto per la mancanza di turisti. E il motivo sarebbe da ricercarsi nelle politiche volute da Stefano Minerva, sindaco del Pd. In poche parole, mancano parcheggi. A oggi ce ne sarebbero appena 500 nel nord del litorale, a monte della strada parco pedonale. Di conseguenza, i turisti sono costretti a una lunga marcia ogni giorno per raggiungere le spiagge.