Brindisi, ritrovato il bimbo scomparso dopo 8 ore di ricerche: cosa non torna

E' una storia con il lieto fine quella del bambino di due anni scomparso e poi ritrovato in buona salute dopo otto ore di ricerche ininterrotte a Locorotondo. Per il sindaco Antonio Bufano si tratta di "una giornata tristissima che si è trasformata in bellissima" quella di martedì 30 luglio.

Le ricerche sono continuate fino alle 19, quando il piccolo è stato notato dal titolare di una serigrafia a pochi chilometri da casa. Ma nonostante quella appena descritta sia una bella notizia, restano ancora alcuni punti da chiarire. Il bimbo, che vive insieme ai suoi genitori e ai tre fratelli in una villetta alla periferia del paese, avrebbe infatti percorso un tragitto molto lungo senza che nessuno lo notasse. Il piccolo ha camminato per ben 4 km.

Sul suo corpo solo qualche piccola escoriazione e una ferita alla testa. Ed è propria su quella ferita che gli inquirenti stanno cercando di vederci chiaro. Il bimbo dopo aver trascorso la notte in ospedale e poi tornato a casa tra i suoi affetti più cari. "Molti turisti affollano la nostra valle, se ne sarebbero accorti, o forse il bimbo ha attraversato i terreni. Non è facile capire, saranno le forze dell’ordine a ricostruire come abbia potuto fare ad allontanarsi così", ha osservato il primo cittadino. Ed è proprio per questo motivo che i genitori del bambino sono stati convocati in caserma per rispondere alle domande degli inquirenti.