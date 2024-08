L'Aquila, 10 giorni in hotel ma scappano senza pagare: beccati in autostrada, finisce male

10 agosto 2024 a

Si sa, ad agosto i prezzi salgano alle stelle e per molti le vacanze restano solo un sogno. Ma c'è chi ai sogni non ci vuole proprio rinunciare, come la coppia che dopo aver soggiornato per dieci giorni in un hotel dell'Aquila è scappata senza pagare il conto.

La coppia non è nuova a questo tipo di furbate, tanto che la vacanza a scrocco per la coppia era diventata ormai una tradizione. Questa volta però le cose si sono messe male e i due sono stati beccati dalle forze dell'ordine che li hanno fermati sulla A4. Per loro è scattata la denuncia per truffa. Gli albergatori hanno spiegato agli inquirenti come la coppia abbia cercato inizialmente di trovare delle giustificazioni per poi tentare perfino la fuga in un momento di distrazione del personale alberghiero.

L'Hotel a quel punto non ha potuto fare altro che chiamare la Polizia che ha successivamente beccato i 2 all'altezza dello svincolo Tornimparte. Dagli accertamenti è emerso che la donna era già stata denunciata in passato per appropriazione indebita proprio per non aver pagato il noleggio dell'auto sulla quale viaggiavano. Il giovane al volante, invece, era senza patente e in ottemperanza all'obbligo di dimora del Comune di residenza, da cui si era allontanato senza autorizzazione del giudice.

Ma la coppia è davvero piena di sorprese: all'interno dell'automobile la polizia ha pure trovato una pistola scacciacani completa di caricatore ed 8 cartucce, materiale tutto sequestrato. I due sono stati denunciati per truffa in concorso e il ragazzo anche per guida senza patente, oltre a essere segnalato per l'inosservanza dell'obbligo di dimora.