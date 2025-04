Sondaggio Ghisleri: in piazza col M5s? Il Pd cola a picco

Il sondaggio di Alessandra Ghisleri certifica la crescita del centrodestra. Stando alla rilevazione di Euromedia Research, realizzata per Porta a Porta, la coalizione al governo guadagna lo 0,2 per cento. Più nel dettaglio, Fratelli d'Italia - in data 8 aprile - perde lo 0,4 per cento rispetto all'ultima rilevazione dello scorso 17 marzo e si attesta al 29,6. Buone notizie invece per la Lega e Forza Italia. A ridosso del Congresso, il Carroccio sale al 9,5 per cento segnando un +0,2. Poco più sotto il partito guidato da Antonio Tajani. Forza Italia si piazza al 9,4 (+0,3 per cento).

Al secondo posto, subito dopo FdI, si trova il Partito democratico. Complice la piazza M5s e la partecipazione di una delegazione del Pd, i dem calano e perdono lo 0,9 per cento. Elly Schlein e compagni, infatti, scivolano al 22,5 per cento. Il Movimento 5 Stelle, invece, sale dello 0,1 e va al 12 per cento. E ancora, sempre per il centrosinistra, ecco Alleanza Verdi e Sinistra al 6,1 per cento con una crescita dello 0,3, mentre Italia Viva - al 2,6 - dello 0,1.