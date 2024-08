Ischia, controlli sulla bici del figlio? Impazzisce e prende a calci un carabiniere

14 agosto 2024 a

Follia e violenza a Forio, sull'isola di Ischia, dove un uomo è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo aver aggredito un carabiniere, prendendolo a calci, in seguito a un controllo sulla bici elettrica di suo figlio.

La desolante vicenda è iniziata quando i vigili urbani, insieme ai carabinieri, come detto stavano effettuando controlli per garantire il rispetto delle ordinanze sulle zone a traffico limitato (Ztl). Durante i controlli, un gruppo di ragazzi è stato fermato e sono state emesse alcune multe.

Tra i ragazzi sanzionati c'era il figlio dell'uomo, il quale, dopo il controllo, è scoppiato in lacrime. E questo pianto avrebbe innescato la reazione del padre, che prima ha avvicinato le forze dell'ordine per chiedere spiegazioni. Inizialmente una discussione verbale, per quanto violenta. Discussione che però ben presto è degenerata. L'uomo, sempre più agitato, ha perso del tutto il controllo: prima ha iniziato a offendere i carabinieri, dunque i calci e i pugni sferrati contro uno di loro, il quale si trovava in disparte rispetto alla "mischia" perché impegnato in una telefonata.

Il carabiniere ha riportato ferite che hanno richiesto il ricovero in ospedale, mentre l'aggressore è stato subito arrestato. L'incidente ha causato caos nel centro di Forio per diversi minuti. Le indagini sulla vicenda proseguiranno: le forze dell'ordine, infatti, hanno acquisito tutti i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona.