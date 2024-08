Gravina di Puglia, accendono la luce ed esplode casa: le immagini della sciagura

15 agosto 2024 a

Nella notte tra mercoledì 14 e giovedì 15 agosto, un'esplosione, quasi certamente causata da una fuga di gas, ha ferito gravemente tre persone all'interno di un'abitazione a Porto Cesareo, in provincia di Lecce. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per domare l'incendio scaturito dall'esplosione e hanno consegnato i feriti alle cure del personale medico. L'area è stata prontamente messa in sicurezza. Impressionanti le immagini diffuse dagli stessi Vigili del fFuoco che mostrano la casa devastata dal botto e dalle fiamme.

Le tre persone coinvolte nell'incidente, turisti provenienti da Gravina di Puglia, provincia di Bari, si erano recate nell'abitazione proprio per verificare una possibile fuga di gas. Accendendo la luce, hanno inavvertitamente provocato l'esplosione. Si tratta di un uomo di 58 anni, sua figlia di 23 anni e il fidanzato di quest'ultima di 24 anni. Tutti e tre hanno riportato ustioni gravi e sono attualmente ricoverati negli ospedali di Brindisi e Bari. L'impianto a gas del bilocale situato in via Dei Bacini è stato posto sotto sequestro. L'esplosione è avvenuta intorno all'una di notte.