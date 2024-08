Gigione, cede il palco e lui sprofonda: panico tra i fan, concerto interrotto

21 agosto 2024 a

Stava cantando uno dei suoi brani più noti quando è crollato il palco e lui è scomparso alla vista del pubblico: è successo al cantante napoletano Gigione, 79 anni, al suo concerto a Baia Felice di Cellole, in provincia di Caserta, lo scorso martedì sera, il 20 agosto. In un primo momento, le persone che erano lì per assistere allo spettacolo hanno avuto timore per il cantante pensando che si fosse fatto molto male dopo il crollo di una sezione del palcoscenico.

La caduta è avvenuta mentre Gigione cantava “Trapanerella”, una delle sue hit: una parte del palco ha ceduto sotto ai suoi piedi e il cantante è sprofondato. La musica si è interrotta e il pubblico è rimasto senza parole. L'attimo della caduta è stato ripreso da molti dei presenti e i video sono subito diventati virali sui social, soprattutto su TikTok. Solo poche ore prima dell'esibizione il cantante aveva pubblicato sui suoi profili social un video in cui annunciava la serata a Baia Felice.

Fortunatamente l'artista originario di Boscoreale non ha riportato gravi danni, solo qualche escoriazione. In un video sul suo profilo ufficiale, infatti, è stato lui stesso a spiegare come la sua esibizione sia poi andata avanti. Infine, ha anche lanciato l'appuntamento per il suo prossimo live, in programma il 22 agosto ad Atrani.