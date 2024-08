Parabiago, la "vedova nera" Adilma: amanti, sesso e magia nera, retroscena agghiacciante

28 agosto 2024 a

Un misto di sesso, magia nera, crimine efferato, legami psicologici indicibili. Ogni giorno che passa aggiunge un tassello di torbida follia alla vicenda di Adilma Pereira Carneiro, la brasiliana accusata di aver fatto uccidere il compagno Fabio Ravasio, il 52enne travolto e ucciso mentre era i bicicletta a Parabiago, alle porte di Milano.

Non è stato un incidente, secondo gli inquirenti, ma un omicidio per mettere le mani sull'eredità e il patrimonio dell'uomo. Cinque gli uomini fermati, e tutti sarebbero stati soggiogati e convinti dalla 48enne sudamericana, già ribattezzata "la mantide".

Secondo la ricostruzione dei magistrati, Adilma avrebbe convinto i 5 uomini a eseguire i suoi ordini "senza battere ciglio", con la promessa di ricevere in cambio una fetta dei 3 milioni di euro nella disponibilità della vittima. Tra i fermati uno dei figli della brasiliana, il suo ex marito (con cui aveva ancora una relazione) e un amante.

Una torbida, sanguinosa storia di provincia. confermata dallo stesso attuale amante della donna. Al magistrato che lo ha interrogato, l'uomo ha parlato dei poteri magici di Adilma, adepta della religione afrobrasiliana del Candomblè, una sorta di magia nera che si basa sugli Orixa, divinità che derivano da un’unica entità chiamata Olorun.

"Mi vergogno a dirlo - ha spiegato l'ex marito -, ma ho partecipato alle riunioni per ucciderlo perché amo Adilma Pereira e anche perché mi tiene soggiogato con i suoi riti di magia nera". La donna sarebbe solita fare rituali e "ricevere in corpo gli spiriti" e risulta essere molto legata a un santone-consigliere, un pai de santo a cui avrebbe acquistato case, automobili e organizzato feste.

Nel passato della "vedova nera" emergono peraltro altri morti sospette: il primo marito è stato assassinato in Brasile, il secondo è morto d'infarto a soli 48 anni, lasciandole una casa in Puglia. Dal terzo marito la donna non ha mai divorziato, portandogli addirittura il cibo in casa per non far insospettire il nuovo compagno Ravasio in un quadro di meticoloso disegno criminale.