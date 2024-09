Napoli, i ladri rubano lo scooter in 30 secondi: ecco la loro tecnica

12 settembre 2024 a

a

a

Come tanti motociclisti sanno bene, il furto degli scooter sta diventando sempre di più una piaga sociale. Dopo che per anni si sono fatti dei sacrifici per potersi permettere l'acquisto di una moto, vedersela soffiare così da un momento all'altro è davvero una beffa. Non facciamo una questione di Nord o Sud, i motorino vengono rubato di continuo in tutte le città italiane.

Napoli, forse, è tra le città più colpite da questo brutto fenomeno sociale. In Rete sta circolando un video, diventato subito virale sui social network, che mostra in quanto poco tempo un ladro è in grado di sottrarre il mezzo e fuggire in sella al motorino appena rubato. Come spesso in questi casi, il filmato è stato ripreso e condiviso sulla sua pagina Facebook dal deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

Rubano due cellulari in spiaggia, scoppia la rissa: finisce malissimo | Video

"Buongiorno Borrelli solo per documentarle i tempi per rubare un beverly 400, ieri sera difronte a Palazzo Petrucci", così si legge nel messaggio inviato al deputato di Alleanza Verdi e Sinistra. Un video registrato poco dopo le 23 del 10 settembre scorso: il ladro in nemmeno 30 secondi riesce a manomettere il blocco e fuggire con lo scooter, incurante anche delle auto di passaggio col rischio di essere notato.