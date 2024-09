Nardò, nudo in centro per l'addio al celibato? Scatta il linciaggio: una violenza terrificante

16 settembre 2024 a

a

a

Festeggia nudo in centro a Nardò, in provincia di Lecce, e per questo viene linciato dai passanti. Protagonista dell'episodio un gruppo di giovani australiani intento a festeggiare un addio al celibato. A un certo punto il futuro sposo, visibilmente ubriaco, è stato costretto dai suoi amici a correre nudo per le strade come pegno. Se qualcuno ha ripreso la scena ridendo, qualcun altro invece non è riuscito proprio a digerirla, giudicandola quasi come un'offesa.

Mentre si trovava vicino a Piazza della Repubblica, quindi, il turista è stato bloccato e aggredito da una ventina di giovani, alcuni dei quali impugnavano addirittura dei bastoni. A filmare prima la scena del turista nudo e poi quella della violenza sono stati diversi testimoni. E i video sono stati subito diffusi online. Gli aggressori, in ogni caso, si sono allontanati subito prima dell'arrivo dei soccorsi, che hanno portato il giovane in ospedale per farlo medicare. Il turista per fortuna è stato dimesso poco dopo con ferite non troppo gravi.

Linciato per aver mangiato in bagno, orrore alla moschea di Chicago: immagini forti | Video

In molti sui social hanno condannato la violenza nei confronti del giovane. E l'episodio ha anche riacceso il dibattito sulla sicurezza a Nardò. Il consigliere di opposizione Alberto Gatto ha commentato l'accaduto sui social, criticando la gestione della sicurezza in città: "Quando appena venti giorni fa, in Consiglio Comunale, parlai di un centro storico e di una città in generale, Nardò, totalmente fuori controllo... qualcuno disse che esageravo".