Lucca, terribile incidente a Lido di Camaiore: auto investe otto persone, due morti

Un'auto è piombata su otto persone a Lido di Camaiore, due morti e sei feriti. È il gravissimo incidente stradale avvenuto a Lido di Camaiore, in provincia di Lucca. L'investimento è avvenuto in via Italica intorno alle 18 di sera. I feriti sono stati trasportati per accertamenti nei pronto soccorso degli ospedali della Versilia, di Lucca e di Cisanello Pisa. Secondo una prima ricostruzione un'auto si è scontrata con altre due vetture e avrebbe travolto due pedoni, poi successivamente deceduti.

L'incidente è avvenuto nel centro della cittadina balneare della Versilia. Il ferito più grave è stato subito portato in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale Cisanello di Pisa in conseguenza di un politrauma. Due due feriti sono stati trasportati all'ospedale Apuane di Massa e tre all'ospedale Versilia, dove si trova anche la donna che era alla guida dell'auto che ha causato l'incidente.

Secondo quanto appreso per i due deceduti non si conoscono ancora le generalità, dovrebbero avere intorno ai 20 anni e probabilmente sono cittadini stranieri. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine che al momento stanno effettuando i rilievi utili alle indagini.