Palermo-Sciacca, tragedia sulla Statale 624: famiglia disintegrata, 3 morti e 3 bambini gravissimi

Tragedia sull'asfalto in Sicilia: incidente mortale ad Altofonte, sulla statale 624 che collega Palermo a Sciacca e una famiglia letteralmente devastata. Nello scontro hanno perso la vita tre persone e sono rimasti feriti gravemente tre bambini, trasportati in ospedale a Palermo. I carabinieri hanno chiuso al traffico quel tratto di statale. Sul posto vigili del fuoco e personale del 118. L'incidente fra due auto, uno scontro frontale, è avvenuto al chilometro 13 nel territorio di Altofonte.

A perdere la vita sono stati due uomini e una donna. Tre bambini che viaggiano su una delle vetture sono stati trasportati in ospedale. Sono ancora in corso i rilievi, da parte dei carabinieri, sul luogo dell'incidente avvenuto questa mattina, poco dopo le 8, sulla statale 624 all'altezza del bivio per Giacalone, una lingua d'asfalto tristemente nota come "la strada della morte" per la quantità di curve e per l'alto numero di vetture che la percorrono ogni giorno, anche a velocità sostenuta. Si tratta, di fatto, della principale arteria che collega la provincia di Palermo, a Nord, con quella di Agrigento, a Sud.

In seguito a uno scontro frontale tra un Suv Toyota e una Mercedes hanno perso la vita una coppia di 44 e 42 anni e il conducente cinquantunenne della Toyota. Come detto feriti in gravi condizioni i tre figli della coppia, di appena 8, 6 e 4 anni: i piccoli sono stati estratti dalle lamiere da parte dei vigili del fuoco e trasportati in elisoccorso in ospedale, a Palermo. Ancora da chiarire le cause e la dinamica che hanno portato all'impatto tra le due autovetture.