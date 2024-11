Il video che imbarazza Roma fa il giro del mondo: cosa si vede

15 novembre 2024 a

Il quotidiano londinese Telegraph attacca a testa bassa Roma e l’amministrazione dem guidata dal sindaco Roberto Gualtieri. Ieri un articolo corredato anche da un video rilanciato dai profili social della testata inglese aveva il seguente titolo: «Roma non è solo deludente: la città è un disastro assoluto». Sul sito il reportage di Greg Dickinson: «La Città eterna si sta preparando per il Giubileo nel 2025, ma sia i locali che i visitatori sono scontenti dell’entità dei disagi».



Sotto accusa i cantieri in ritardo, l’allestimento temporaneo per i lavori di manutenzione della Fontana di Trevi (con l’imbarazzante piscina che dovrebbe sostituire la vasca) e tanti monumenti impacchettati da transenne o da paratie. Non manca nel video anche l’accenno ai contenitori dell’immondizia stracolmi. L’impressione che ricava il Telegraph è quella di una città impreparata al Grande evento, in ritardo con le opere, nonostante il «grande fascino della città eterna». Ieri, intanto, il sindaco dem ha fatto il punto sui primi tre anni del suo mandato e ha criticato il governo Meloni: «Ventidue milioni di tagli per la città di Roma, chiediamo rispetto per la Capitale».