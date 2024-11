Bellano, inseguimento e sparatoria in pieno giorno: sangue in Statale, terrore al Lago di Como

20 novembre 2024 a

Sparatoria a Bellano, sul lago di Como. Stando a quanto riferito da Areu, un uomo è rimasto ferito sulla strada statale 36 allo svincolo col paese. È stato portato in codice rosso all’ospedale di Lecco. Sul posto automedica, due ambulanze e le forze dell’ordine.

A quanto pare l'uomo ferito sarebbe un rapinatore in fuga. Avrebbe tentato, sembra insieme a un complice, di mettere a segno un colpo allo sportello di una banca all’interno di un centro commerciale a Castione (Sondrio).

A quanto pare il bandito prima si sarebbe avvicinato a volo coperto e con pistola in pugno, avrebbe minacciato l’unico dipendente presente. Dopo il colpo fallito per l'impossibilità di aprire la cassa temporizzata, è scattata la figa. Il malvivente con un complice è fuggito via su un furgone bianco. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine: ne è nato un inseguimento lungo la Statale. Il mezzo è stato intercettato da Polizia e Carabinieri all’altezza del viadotto di Bellano. Per fermare il malvivente sono stati esplosi colpi di pistola. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice rosso. La superstrada è rimasta chiusa per un paio d’ore. Traffico intenso anche sulle uscite in tutta la zona. Adesso, gradualmente, il traffico sta tornando alla normalità.