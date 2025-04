L'Aria Che Tira, imprevisto per David Parenzo: "Pausa obbligata, boicottaggio?"

"Un problema tecnico ci ha fermato per più di qualche minuto". David Parenzo spiega così quanto andato in onda a L'Aria Che Tira. Un imprevisto che ha costretto il conduttore di La7 a prendere una "pausa obbligata" e poi, rientrato, a chiedere scusa: "Ci siamo dovuti fermare e vi chiediamo scusa, ma siamo tornati più vivi che mai". Poi il giornalista si fa ironico: "Forse c'è stato qualche boicottaggio ma io non voglio mai pensar male. Macchine impallate, studio fuori uso, ma siamo tornati in diretta... cos'è 'sta musica? Continua l'attacco? Forse Meloni...".

Ecco allora che Parenzo riesce a mandare in onda il nuovo servizio, quello che vede proprio il premier protagonista. Il titolo? "Tutto il mondo in angoscia per i dazi, Meloni no". In realtà la presidente del Consiglio non ha nascosto i propri timori: "Sono ovviamente preoccupata, è un problema che va risolto. Non ne farei la catastrofe che sto ascoltando in questi giorni che mi preoccupa, per paradosso, più del fatto in sé. Parliamo di un mercato importante, quello Usa, che vale circa il 10% della nostra esportazione".