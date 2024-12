Cefalù, un turista morto e 3 gravi: "Intossicazione", il dramma nella villetta in affitto

30 dicembre 2024 a

a

a

Tragedia di Capodanno a Cefalù, perla siciliana affacciata sul Tirreno. Un turista tedesco di 36 anni è morto per le esalazioni di monossido di carbonio in una villetta presa in affitto nella località in provincia di Palermo in occasione delle feste di fine anno.

Altri tre turisti, tutti tedeschi, sono rimasti intossicati e sono in gravi condizioni. Sono stati trasferiti in due ospedali a Partinico e Cefalù per essere sottoposti alla camera iperbarica. Si tratta di due donne, una di 34 e l'altra di 60 anni, e di un uomo di 63. Sono tutti e tre in codice rosso.

Le indagini sono in corso ma secondo quanto si apprende dalle primissime ricostruzioni, i vigili del fuoco intervenuti hanno trovato il camino della villetta ancora pieno di fumo. Molto probabilmente, come detto, sono state le esalazioni provenienti dalla brace a causare l'intossicazione.