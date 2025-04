Dazi, Giorgetti scatenato: bordate al Patto di stabilità

Chiaro il riferimento a quanto successo durante la pandemia e a quanto previsto nella clausola di salvaguardia generale di cui all'articolo 25, che permette di "deviare dal percorso della spesa netta" in caso di "grave congiuntura negativa nella zona euro o nell'Unione nel suo complesso" e a condizione che "la sostenibilità di bilancio nel medio termine non ne risulti compromessa". Sempre sul tema dei conti pubblici, Giorgetti ha invitato a considerare nel dibattito in corso la questione del debito pubblico italiano, "vincolo che non si può ignorare e di cui si deve tener conto in qualsiasi tipo di decisione".

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti invita tutti a valutare la sospensione dell'applicazione del Patto di stabilità per aiutare le imprese colpite dai dazi statunitensi. Una vera e propria provocazione la sua, come lui stesso l'ha definita. Intervenuto al Forum Ambrosetti a Cernobbio, il ministro ha detto che "gli aiuti per i settori e per le imprese danneggiate" implicano "interventi a carico del bilancio dello Stato" ma questo "deve essere consentito dalle regole europee".

Il ministro dell'Economia ha definito la politica del presidente americano Donald Trump sui dazi come "una politica basata unicamente su criteri, chiamiamoli così, commerciali, utilitaristici, economici e business. Non è che un Paese amico politicamente sia stato trattato in modo migliore rispetto a un Paese politicamente nemico". Poi ha aggiunto: "Per semplificare, ci sono Paesi palesemente guidati da governi socialisti, per non dire comunisti, che sono stati trattati molto meglio rispetto a paesi in cui la cultura libera-democratica è consolidata. Quindi è un approccio di puro business". Per quanto riguarda l'impatto sull'Italia, invece, ha ricordato che il Paese "è fatto da imprenditori assai svegli e reattivi e dimostra quella che chiamano resilienza superiore alla media. E questo si è già verificato in occasione della pandemia. Ovviamente il nostro auspicio" è che questa caratteristica "si manifesterà anche in questa situazione".