Incidente Ancona, raccolto 30mila euro per il bambino rimasto orfano. La nonna: "Non li vogliamo"

Sabato 4 gennaio è stato il giorno più brutto della vita per un bambino di 10 anni. Ad Ancona, nel quartiere Torrette, un Suv fuori controllo ha investito e ucciso Lucia Manfredi e Diego Duca. Lui era un autista del 118; lei una dottoressa. Il figlio è rimasto improvvisamente orfano. Ed è stato affidato alle cure delle nonne.

Come spesso accade in questi casi, gli italiani si sono dimostrati solidali con il piccolo bambino. "Sono felice e stupita dalle tantissime manifestazioni d’affetto ricevute, ripagano dell’impegno che aveva Lucia per i propri pazienti e della sua dedizione infinita per il lavoro. Dimostrano quanto mia figlia abbia dato cuore e anima alla professione, era speciale. E il suo Diego era una persona buona, limpida e trasparente", ha spiegato al Corriere Fernanda Gianfelici, la mamma della dottoressa uccisa.

Per il bambino sono state fatte due raccolte fondi. E si è addirittura sfiorato il tetto dei 30mila euro. "Non l’abbiamo autorizzata – hanno dichiarato la mamma e il cugino della dottoressa deceduta al Resto del Carlino –. Lucia non lo avrebbe mai voluto, abbiamo chiesto anche di toglierla ma è ancora lì. Non vogliamo soldi. La dedizione che dedicava ai suoi pazienti e al suo lavoro ci è stata notevolmente ripagata in questi giorni perché stiamo ricevendo un calore umano fuori misura e ringraziamo tutti per la vicinanza. Lei era innamorata del suo lavoro".