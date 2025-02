Papa Francesco sul letto morente, "il solito putiniano": vignetta-choc sul "Fatto Quotidiano"

25 febbraio 2025 a

Il Papa come è noto in questo momento è in condizioni critiche ricoverato al Gemelli di Roma. L'ultimo bollettino ha lasciato aperto lo spiraglio di un "lieve miglioramento" ma la situazione resta comunque complessa.

E tanti fedeli in tutto il mondo ieri sera hanno recitato il rosario per far giungere più in alto possibile le preghiere per il Santo Padre. Insomma, questo è il momento del silenzio, della preghiera e soprattutto per il rispetto del Vicario di Cristo che sta combattendo la partita più dura all'interno delle mura del nosocomio romano. Ma c'è chi trova il tempo di far satira sul Papa adagiato su un letto d'ospedale.

