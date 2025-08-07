Roberto De Zerbi, "chiama il tuo agente!": rissa in allenamento

Il Marsiglia ha svelato un retroscena acceso tra Roberto De Zerbi e Ismael Koné, nuovo centrocampista del Sassuolo, che ha sfiorato la rissa durante un allenamento passato. L’episodio è stato raccontato nel quarto episodio della docuserie del club francese, “Sans jamais rien lâcher” (“Senza arrendersi mai”), in cui si vedono immagini e si ascoltano parole che raccontano l’intensità di quel momento. Durante una seduta tecnica, Koné ha perso palla insistendo troppo con i tocchi, comportamento che ha fatto infuriare De Zerbi.

L’allenatore ha così reagito con forza, urlando al giocatore di essere più rapido e diretto nel gioco. Il canadese, invece di abbassare i toni, ha replicato in modo acceso, provocando un’escalation. A quel punto De Zerbi ha perso la pazienza: "Vai sotto la doccia! Chiama il tuo agente!", una frase che ha fatto infuriare Koné, il quale stava già lasciando il campo ma ha fatto dietrofront cercando il confronto diretto con il tecnico. Solo l’intervento dei compagni e dello staff ha evitato che i due venissero alle mani.

A freddo, De Zerbi ha spiegato la situazione nel documentario: “Koné ha potenziale, ma è troppo incostante per reggere la pressione di una piazza come Marsiglia — le sue parole — Sono trent’anni che sto in uno spogliatoio, so gestire certe situazioni”, ha detto il tecnico, ridimensionando lo scontro come parte della vita calcistica. L’episodio ha però avuto effetti concreti: Koné è stato prima ceduto in prestito al Rennes e poi è approdato al Sassuolo, dove ha da poco esordito in amichevole contro l’Empoli.