Papa Francesco, bara a passo d'uomo: accolta da poveri e bisognosi

Non sentono la stanchezza, né il sole della primavera romana diventato all’improvviso troppo caldo. Da ieri, e per tutta la notte, una fiumana di persone sta percorrendo in silenzio il colonnato di Bernini per entrare a San Pietro e rendere omaggio a Francesco. E continuerà così fino a stasera alle 20 quando il cardinale Camerlengo Kevin Farrell celebrera l’Ordo exsequiarum Romani Pontificis, il rito della chiusura della bara. La fatica di una fila lunga (arrivata anche a 2 km) non spaventa chi sta raggiungendo il Vaticano solo per restare qualche secondo davanti al feretro del Santo Padre, per mandagli un bacio come ha fatto Giorgia Meloni, o per dedicargli una preghiera silenziosa.

C’è chi ha viaggiato ore in pullman o in treno, chi è arrivato da lontano, persino da oltre oceano spendendo anche mille euro per una stanza a Roma: alle 13 i ieri erano già più di 60mila le persone passate davanti alla salma di Papa Francesco, ma il numero, aggiornato di ora in ora, non racconta tutto. Perché ciò che sta accadendo a Roma in questi giorni è qualcosa di epocale. Pellegrini, religiosi, intere famiglie, si apprestano a partecipare a una cerimonia funebre che non ha precedenti, tanto per la portata spirituale quanto per l’imponente macchina organizzativa e logistica che la accompagna. Secondo le stime del ministro Musumeci, oltre un milione di persone arrivate da ogni parte del mondo transiterà in questi giorni, trasformando la Capitale in una comunità devozionale che rendendo omaggio a Francesco compie un atto di fede, offre un tributo civile, e soddisfa un bisogno umano di spiritualità. Sabato alle 10, poi, l’ultimo saluto al Pontefice si farà cerimonia: la Messa funebre, che vedrà la presenza di capi di Stato e delegazioni da tutto il mondo, segnerà il culmine della liturgia. Ma non sarà solo in piazza San Pietro che si consumerà il congedo. Decine di maxi schermi – installati lungo via della Conciliazione, a piazza Pia, piazza Risorgimento e altrove, se necessario – permetteranno anche a chi resta fuori dal cuore della celebrazione di assistervi.