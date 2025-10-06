Luciana Littizzetto attacca pure Papa Leone: "Quanto ci manchi..."

Che Luciana Littizzetto si fosse imbarcata - in senso metaforico - sulla Flotilla lo si era già capito fin dai primissimi istanti. Ma, dopo la puntata di ieri di Che Tempo Che Fa - ci ha pensato lei stesso a togliere ogni minimo dubbio. "Se non è genocidio questo, datemi voi un'altra parola per definirlo e io mi adeguo", ha scritto nella sua consueta letterina. Che poi ci sarebbe da chiederle perché si è mostrata sui social mentre festeggiava con una tazzina raffigurante Mao Zedong, lui sì autore di uno sterminio di massa. Ma tant'è.
Luciana Littizzetto ha trovato un nuovo nemico. Oltre a Giorgia Meloni e, più in generale, tutto il governo di centrodestra, c'è da registrare quella che sembra essere una frecciatina velata a Leone XIV. Prevost è stato attaccato dalla sinistra perché non si esporrebbe abbastanza in favore della causa palestinese. Almeno non come faceva il suo predecessore. La comica torinese ha sposato in pieno questa diceria e ha ricondiviso un video postato sui social che mostra un celebre discorso di Jorge Bergoglio.
"Ieri il Patriarca non lo hanno lasciato entrare a Gaza. Non glielo hanno permesso. E ieri sono stati bombardati bambini. Questo è crudeltà. Questa non è una guerra. Voglio dirlo perché mi tocca il cuore", aveva detto il Pontefice argentino. "È così difficile parlare in maniera chiara come faceva papa Francesco? Quanto ci manchi papa Frank", ha commentato la Littizzetto.