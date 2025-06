Meteo, crollo termico e grandinate: la data del ribaltone

"Il caldo di giugno non ci ha mollato un attimo e il settimo mese inizia con la canicola, ma anche con importanti novità". Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, lo ha detto all'Adnkronos aggiungendo che "la bolla africana sta per scoppiare, con qualche primo temporale al Nord, specie sulle Alpi e con l'arrivo di una perturbazione atlantica da venerdì-sabato". La data del ribaltone è sabato 5 luglio, quando al Nord le temperature dovrebbero crollare anche di 10°C.

Secondo Tedici, il calo termico nelle regioni settentrionali sarà accompagnato da forti temporali e grandinate. Mentre al Centro e al Sud, il caldo insisterà ancora per tutta la settimana, anche se in maniera attenuata: non ci saranno 39°C ma comunque si raggiungeranno facilmente i 35-36°C al Centro. Nel Mezzogiorno bisognerà aspettare la settimana successiva per un po' di fresco in più. A causare questa ondata di calore un Anticiclone molto potente. Per giorni, infatti, i valori massimi hanno sempre superato i 34-36°C da Nord a Sud.