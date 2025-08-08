Meteo, Mario Giuliacci: da lunedì 11 agosto la fase critica, cosa ci aspetta

A partire da sabato 9 e domenica 10 agosto , i valori termici inizieranno a salire sensibilmente. Poi, da lunedì 11 agosto, si entrerà nella fase più critica, in particolare sulle pianure del Nord, lungo le regioni tirreniche, in Puglia e sulle due isole maggiori. In queste zone, le massime si porteranno attorno ai 36-38°C. A tutto questo si unirà l’afa, rimarca Giuliacci.

A determinare questa situazione sarà l’anticiclone africano , che spingerà masse d’aria rovente verso il Mediterraneo. Il fenomeno non si limiterà al bacino mediterraneo , ma raggiungerà addirittura la Scandinavia, coinvolgendo così gran parte del continente europeo in questa nuova fiammata estiva.

Fermi tutti, torna il grande caldo. Una nuova e intensa ondata di calore è pronta a investire l’Italia e gran parte dell’Europa. E sarebbe destinata a persistere anche nella settimana di Ferragosto: questo quanto prevede l'ultimo bollettino del colonnello Mario Giuliacci , diffuso sul suo sito personale. Le temperature si manterranno ben al di sopra delle medie stagionali, con punte che in alcune aree potrebbero sfiorare i 40°C.

L’aria calda, attraversando il Mediterraneo, assorbirà ulteriore umidità, aumentando così il disagio fisico. Almeno fino a Ferragosto, il 15 agosto, questa ondata di calore non darà tregua. Unica eccezione: possibili temporali sull’arco alpino tra martedì 12 e mercoledì 13 agosto. E considerata la quantità di energia in ballo, non si possono escludere la formazione di eventi violenti come locali nubifragi e grandine.

Un altro elemento da sottolineare sarà l’innalzamento della quota dello zero termico: oltre i 5300 metri al Centro-Sud e sopra i 5mila metri sulle Alpi. In pratica, l’intero territorio nazionale sarà interessato da temperature positive, con conseguenze preoccupanti per i ghiacciai, che continuano a soffrire sotto l’effetto delle ondate di calore sempre più frequenti, conclude il colonnello Mario Giuliacci.